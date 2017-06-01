Министр юстиции Украины Павел Петренко заявляет, что юридические механизмы для введения визового режима с РФ готовы и ведомство поможет коллегам из Министерства иностранных дел отработать решение в юридическом ключе.

"Юридический механизм готов абсолютно, Это технический процесс. Если будет политическое решение, Украина готова", - сказал П.Петренко, отвечая на вопросы, готова ли Украина в юридическом ключе к введению визового режима с РФ в случае принятия соответствующего политического решения.

По словам министра, команда Минюста готова помочь коллегам из МИД "быстро наработать решения во исполнение политических решений и запустить этот процесс".

"Я думаю, что этот вопрос актуален и оно, как сказал секретарь СНБО, даже уже перезрел", - подытожил П.Петренко