За Каськива внесли 160 тыс. гривен залога - ГПУ

За экс-главу Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива внесен залог в размере 160 тыс. гривен. Об этом заявила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, сообщает "112 Украина". По словам Сарган, залог за Каськива был внесен вчера, 1 ноября 2017 года, неким Виктором Ермолаевым. Напомним, вчера Печерский районный суд отпустил под залог экс-главу Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива. По словам Сарган, ГПУ просила суд арестовать Каськива. Его защита предоставила справку о полном возмещении последним причиненного государству ущерба. "Учитывая этот факт, а также наличие пяти несовершеннолетних детей, Печерский районный суд принял решение применить в отношении подозреваемого Каськива меру пресечения в виде содержания под стражей в пределах 2-месячного срока досудебного расследования. Избрать подозреваемому Каськиву альтернативную меру пресечения в виде залога. Суд также обязал Каськива сдать все загранпаспорта, а также являться по первому требованию к следователю и сообщать о своем местонахождении", - отметила Сарган.

