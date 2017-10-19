За минувшие сутки боевики 53 раза открывали огонь по украинским позициям, ранения получили трое военнослужащих – штаб

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 53 раза нарушили перемирие. Силы АТО 31 раз огнем подавляли активность боевиков. В результате боевых действий трое украинских военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-службе штаба АТО.

"В конце прошедших суток в районе проведения АТО обстановка и в дальнейшем продолжила обостряться. Враг существенно увеличил количество огневых провокаций и все чаще применял минометы различных калибров", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в четверг утром.

На донецком направлении вечером боевики с минометов калибра 82-мм, различных видов гранатометов несколько раз били по защитникам Авдеевки. Также под гранатометным огнем боевиков оказались позиции ВСУ у Луганского, Майорска, Каменки. Около 18.00 вследствие обстрела украинских опорных пунктов с применением 120-мм минометов и вооружения БМП получил ранения один украинский военнослужащий. Кроме того, почти в полночь НВФ выпустили более 20 мин калибра 120-мм на подступах к Троицкому.

На луганском направлении боевики дважды применяли 82-мм минометы неподалеку Новотошковского и Новозвановки. Из 120-мм минометов были обстреляны позиции сил АТО в районе Крымского и Попасной. Также ночью под огонь из автоматических гранатометов попали защитники Троицкого, Новозвановки и Новоалександровки.

На мариупольском направлении около 19.00 боевики били из миномета калибра 82-мм неподалеку Гнутово. Крупнокалиберный пулемет применялся ими в окрестностях Старогнатовки.