За минувшие сутки боевики дважды нарушили новогодне-рождественское перемирие, без потерь

Незаконные вооруженные формирования два раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, несмотря на объявленное перемирие, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В общем, за минувшие сутки, российско-террористические войска 2 раза нарушили режим тишины. В обоих случаях украинские военные огонь не раскрывали. Подразделения Вооруженных сил Украины обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются Минских договоренностей. В результате вражеских обстрелов ни один наш защитник не пострадал", - говорится в сводке штаба на странице в Фейсбуке во вторник утром.

На Донецком направлении, около 19.00, незаконные вооруженные формирования вели огонь по оборонным укреплениям сил АТО в районе населенного пункта Павлополь на Приазовье. 5 мин калибра 120-мм в сторону украинских позиций прилетели с временно оккупированного населенного пункта Сосновское.

На Луганском направлении из стрелкового оружия боевики обстреляли опорные пункты ВСУ у Станицы Луганской.

Кроме того, в районе населенного пункта Новгородское зафиксировано пролет вражеского беспилотника, запрещенного минского договоренностями.