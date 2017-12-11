За первые 6 месяцев "безвиза" украинцы стали ездить в ЕС на 15% чаще

Украинцы около 11 млн раз пересекли границы со странами Европейского союза с момента вступления в силу безвизового режима между Украиной и ЕС, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщается в пресс-релизе представительства ЕС в Украине, обнародованном в понедельник.

"Безвизовые путешествия повышают преимущества зоны свободной торговли между ЕС и Украиной. Они способствовали увеличению экспорта с Украины до ЕС на 29% в течение первых девяти месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года", - отмечается в документе.

При этом в представительстве ЕС сообщили, сославшись на данные Государственной пограничной службы, что украинцы более 2,5 млн раз въехали в ЕС по биометрическим паспортам.

В свою очередь, пресс-служба Госпогранслужбы информирует, что за полгода "безвиза" воспользовалось преимуществами упрощенной системы пересечения границы 355 тысяч украинцев.

"При этом более 128 тысяч украинцев использовало для путешествий авиационный транспорт, 227 тысяч наших соотечественников путешествовало на автомобилях и по железной дороге, незначительное количество граждан направлялись через морские пункты пропуска… Больше всего украинцы направлялись через границу с Польшей и Румынией - почти 90 тысяч и 65 тысяч человек соответственно. В целом общую границу с ЕС пересекли 64% безвизовиков", - говорится в сообщении.

При этом в Госпогранслужбе отмечают, что в последнее время наблюдается уменьшение количества путешествующих в безвизовом порядке, объясняя это ажиотажем в первые месяцы действия безвиза: если ранее пограничники оформляли в среднем до 80 тысяч украинцев за месяц, то в ноябре этот показатель составлил 32,5 тысяч человек. "В то же время, общее количество поездок граждан Украины в европейские страны за три летних месяца 2017 года выросло на 10% по сравнению с аналогичными тремя месяцами 2016 года", - информируют в ведомстве.

В Госпогранслужбе напомнили, что в рамках подготовки к "безвизу", в частности, оснастили биометрическим оборудованием 157 пунктов пропуска, в том числе 97 – средствами контроля по отпечаткам пальцев. В настоящее время созданная погранведомством система биометрического контроля функционирует во всех авиационных, международных и межгосударственных пунктах пропуска на границе со странами ЕС.

Безвизовый режим для граждан Украины с биометрическими паспортами вступил в силу 11 июня 2017 года для всех стран ЕС (за исключением Великобритании и Ирландии), а также для Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии.