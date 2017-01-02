За первые сутки 2017 боевики почти 40 раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих

За прошедшие сутки в штабе АТО зафиксировали 38 обстрелов со стороны боевиков на линии разграничения.

"1 января трое наших военнослужащих получили ранения", - сообщили в понедельник сутра военные.

На Мариупольском направлении со 120-мм минометов боевики обстреляли Талаковку, Широкино и Водяное. С 82-мм минометов они вели огонь по Павлополю, Широкино, Талаковке, Лебединскому и Водяному. С гранатометов и стрелкового оружия стреляли по Гнутово, Водяному, Павлополю, Лебединскому, Марьинке и Новотроицкому.

На Донецком направлении с тех же видов вооружения стреляли по Луганскому, Авдеевке, Троицкому и Зайцево.

На Луганском направлении оккупанты вели огонь по нашим позициям с гранатометов вблизи Станицы Луганской, а из стрелкового оружия - у Сизого.