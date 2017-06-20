За последний год около 100 граждан российской Федерации попросили о политическом убежище в Украине. Об этом сообщает директор департамента по делам иностранцев и лиц без гражданства Государственной миграционной службы Наталья Науменко, передает "Радио Свобода". "Если мы говорим о гражданах Российской Федерации, то это те, которые поддерживали события на Майдане, поддерживали независимость Украины, некоторые из них отстаивали независимость Украины с оружием в руках на Востоке в зоне проведения антитеррористической операции и теперь остались в Украине, поскольку понимают, что могут вернуться на территорию России. Также граждане Российской Федерации, являющиеся известными блогерами, журналистами, политическими деятелями, которые поддерживают оппозиционные силы на территории России. Начиная с этого года, мы наблюдаем тенденцию к значительному увеличению именно граждан России, приезжающих в Украину по политическим убеждениям и за преследования", - сообщила Науменко. Напомним, 15 июня сообщалось, что на одном из пунктов пропуска на границе Украины с Российской Федерацией двое российских оппозиционеров попросили политического убежища.

