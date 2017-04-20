За прошедшие сутки боевики 18 раз открывали огонь по позициям ВСУ, один военнослужащий ранен – штаб

За минувшие сутки боевики 18 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции, вследствие чего один военнослужащий получил ранения, сообщают в пресс-центре штаба АТО.

"За минувшие сутки один украинский воин получил ранения", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в четверг.

На Приморском направлении, по защитникам Красногоровки боевики били из минометов калибра 82-мм. Морских пехотинцев в районе Водяного обстреливали из вооружения БМП, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Павлополя - из автоматических гранатометов. По защитникам Широкино применялось вооружение БМП. Опорные пункты вблизи Лебединского, Талаковки и Гнутово обстреливались из стрелкового оружия.

На Донецком направлении, по позициям в районах Каменки и Авдеевки боевики вели огонь из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров. Гранатометы и стрелковое оружие применили по защитникам Луганского и Верхнеторецкого.

На Луганском направлении, из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны защитники Крымского.