За прошедшие сутки боевики 48 раз открывали огонь по украинским позициям в зоне АТО, двое военнослужащих ранены – штаб

За минувшие сутки боевики 48 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате чего были ранены двое военнослужащих, сообщили в пресс-центре штаба антитеррористической операции.

"Ситуация в зоне проведения АТО остается сложной, однако полностью контролируемой украинскими защитниками. Российско-террористические войска продолжают обстреливать подразделения ВС Украины вдоль всей линии разграничения, впрочем интенсивность вражеского огня из тяжелых артиллерийских систем относительно снизилась. За прошедшие сутки зафиксировано 48 фактов использования боевиками оружия", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук.

На приморском направлении незаконные вооруженные формирования 17 раз применяли оружие против украинских военных. В воскресенье вечером боевики совершили обстрел украинских позиций вблизи Широкино из миномета калибра 120-мм. Рядом, по укреплениям ВС Украины в районе Водяного, несколько раз бил танк боевиков. Бойцов сил АТО, которые держат оборону возле Гнутово, обстреливали из 82-мм минометов, а у Павлополя - из вооружения БМП. На тех же участках линии соприкосновения, а также недалеко от Лебединского, Чермалыка и Новотроицкого боевики периодически применяли стрелковое оружие и гранатометы.

На донецком направлении 24 раза НВФ нарушали тишину. Чаще всего - на подступах к Авдеевке. Вечером боевики неоднократно открывали интенсивный огонь по отдельным опорным пунктам ВСУ в южном пригороде Авдеевки с 82-мм и 120-мм минометов, а также средств поражения меньшего калибра. Восточнее, у Каменки, также применялись минометы калибра 82-мм и зенитная установка. Из таких же минометов, стрелкового оружия и гранатометов НВФ били возле Верхнеторецкого, Опытного и Песков. Из пригорода временно оккупированной Горловки боевики вели огонь по украинским опорным пунктам в районе Зайцево и Майорска.

Кроме того, вчера около 19.00 боевики со стороны оккупированного населенного пункта Ясиноватая обстреляли Донецкую фильтровальную станцию.

На луганском направлении зафиксировано 7 фактов использования боевиками оружия. Вечером из 120-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия они обстреляли украинских защитников вблизи Троицкого. Неподалеку Крымского и Золотого били из минометов калибра 82-мм. В районе Малинового применялись автоматические станковые гранатометы.

В пресс-центре штаба АТО подчеркнули, что за прошедшие сутки 2 военнослужащих ВС Украины получили ранения.