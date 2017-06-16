За прошедшие сутки боевики 50 раз открывали огонь по украинским позициям, один военнослужащий погиб – штаб

За минувшие сутки боевики 50 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, вследствие чего погиб украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Боевики 50 раз открывали огонь по подразделениям ВС Украины вдоль всей линии фронта. Зафиксировано 9 случаев применения противником запрещенного минского соглашениями вооружения, а также дважды оккупанты обстреляли жилые кварталы прифронтовых населенных пунктов… Вследствие вражеского обстрела один украинский воин вчера получил ранения несовместимые с жизнью и, к сожалению, погиб", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в пятницу утром.

На приморском направлении зафиксировано 24 обстрела. Так, в четверг утром боевики из реактивных артиллерийских систем обстреляли жилые кварталы Марьинки. Несмотря на немалые повреждения нескольких домов, никто из гражданских не пострадал.

На этом участке фронта боевики в течение дня били из 120-мм минометов в районе Марьинки, Павлополя, Широкино и Водяного. Вблизи Красногоровки и Талаковки НВФ применяли минометы калибра 82-мм. Кроме того, целый ряд вооруженных провокаций был осуществлен вблизи Гнутово, Лебединского, Чермалыка и Новомихайловки. Там по украинским опорным пунктам неоднократно открывался огонь различной интенсивности из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На донецком направлении было 13 обстрелов оборонительных укреплений сил АТО. Сначала боевики из пригорода Горловки обстреляли из артиллерии калибра 122-мм позиции ВСУ вблизи поселка Южное. В то же время НВФ интенсивно обстреливали опорные пункты сил АТО в районе Каменки из танков и минометов калибра 120-мм. Из таких же минометов уже под вечер велся огонь по направлению Донецкого аэропорта по украинским военнослужащим, которые держат оборону возле Песков. Вечером самой напряженной ситуации была в южном и северо-восточном пригороде Авдеевки, где НВФ били по опорных пунктам ВСУ из 82-мм минометов и имеющегося у них пехотного вооружения.

На луганском направлении было зафиксировано 13 вооруженных провокаций боевиков, большинство из которых происходило уже после 18.00. В частности, поздно вечером боевики выпустили несколько мин калибра 120-мм по украинским позициям вблизи Катериновки. Там же, а также в районе Счастья и Крымского боевики били из 82-мм минометов. К слову, обстреливая из минометов Счастье, боевики выпустили три мины непосредственно по одному из жилых массивов этого населенного пункта. Никто из местных жителей, не пострадал. Информация о возможных разрушениях уточняется.

Кроме того, на этом направлении из гранатометов различных модификаций и стрелкового оружия боевики открывали огонь по силам АТО в районе Новозвановки, Малинового, Донца, Валуйского, Новоалександровки, Станицы Луганской и Попасной.