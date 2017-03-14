За прошедшие сутки боевики 97 раз обстреливали позиции ВСУ, один украинский военный погиб, четверо ранены и четверо травмированы - штаб

За минувшие сутки боевики 97 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции, в результате чего один украинский военный погиб, четверо ранены, и еще четверо травмированы, сообщили в пресс-службе штаба АТО.

"За минувшие сутки ситуация в районе проведения АТО ухудшилась, российско-террористические войска во второй половине дня увеличили количество обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины, в том числе с использованием тяжелого вооружения. Всего зафиксировано 97 обстрелов… За сутки погиб один украинский защитник, четверо ранены, и еще четверо травмированы", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук во вторник утром.

На Мариупольском направлении из 122-мм артсистем обстреляны опорные пункты в районе Павлополя. По укреплениям возле Широкино, Гнутово, Водяного и Чермалыка боевики вели огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. По Марьинке бил 82-мм миномет.

На Донецком направлении не прекращались обстрелы опорных пунктов у Опытного, Авдеевки, Зайцево, Новгородского и Светлодарска из пулеметов крупного калибра, гранатометов и минометов калибра 82-мм. Возле Авдеевки и шахты Бутовка "работал" танк и 120-мм минометы. В районе Верхнеторецкого и шахты Бутовки боевики стреляли из минометов 120 калибра. Пески попали под огонь гранатометов и пулеметов, а Каменка 82-мм минометов. Сложной была обстановка в Луганском, где велся огонь из гранатометов и минометов, а потом еще и с 152-мм артустановок.

На Луганщине боевики обстреливали позиции сил АТО возле Крымского и Попасной из гранатометов различных систем, а впоследствии стреляли из минометов калибра 82-мм и 120-мм. Из автоматических гранатометов боевики стреляли в районе Трехизбенки, вблизи Новоалександровки - из стрелкового оружия и СПГ, а по украинским позициям возле Станицы Луганской - из стрелкового оружия.