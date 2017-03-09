За прошедшие сутки боевики открывали огонь 69 раз, на украинских позициях потерь нет – штаб

За минувшие сутки боевики 69 раз открывали огонь по украинским позициям в зоне проведения антитеррористической операции, сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Фейсбук в четверг утром.

"Всего зафиксировано 69 обстрелов. Потерь среди наших военных нет. Вчера, во время несения службы на передовых позициях, наши военнослужащие обнаружили вражескую снайперскую группу. Один снайпер уничтожен", – говорится в сообщении.

На Мариупольском направлении из минометов боевики обстреливали Марьинку, Чермалык и Павлополь. Используя гранатометы, были обстреляны Водяное и Гнутово. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Лебединский, Павлополь, Новогригорьевку, Гнутово и Широкино. По Широкино, Водяному и Гнутово огонь вели БМП боевиков. По Новотроицкому - снайпер.

На Донецком направлении с 122-мм артиллерии боевики неоднократно обстреливали Зайцево. С минометов различных калибров - Верхнеторецкое, Майорское, Новгородское, Авдеевка и Луганское. С гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - Верхнеторецкое, Пески, Невельское, Каменку, Новолуганское, Новгородское, Троицкое и Зайцево. По Зайцево и Новгородскому огонь также вели снайперы.

На Луганском направлении из 120-мм минометов боевики вели огонь по Новоалександровке, Попасному и Троицкому, а из стрелкового оружия обстреляли Крымское и Станицу Луганскую.