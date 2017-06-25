За пять месяцев 2017 года во въезде в Украину из РФ отказали менее 1,5 тыс человек

За первые пять месяцев 2017 года во въезде в Украину со стороны РФ было отказало 1 тыс 471 лицу, во въезде РФ со стороны Украины – 920 лицам, сообщает издание "Апостроф" со ссылкой на официальный ответ Государственной пограничной службы на их соответствующий запрос.

За год количество отказов снизилось: с января по май 2016 года во въезде в Украину из РФ было отказано 1 тыс 728 лицам, во въезде в РФ из Украины – 990-ти.

При этом количество пересечений украинско-российского участка госграницы незначительно вырос. Всего в январе-мае 2017 года границу в установленном порядке на въезд в Украину из РФ пересекло 1 млн 997 тыс человек (годом ранее 1 млн 952 тыс), на выезд – 2 млн 165 тыс (годом ранее 2 млн 77 тыс).

Таким образом, уровень отказов в пересечении границы остается около 0,07% при въезде в Украину и около 0,04% при въезде в РФ и демонстрирует тенденцию к снижению.