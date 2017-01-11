За сообщения в интернете в Украине дали реальный срок сепаратисту

Октябрьский районный суд Харькова приговорил 39-летнего сепаратиста к трем годам тюрьмы за распространение материалов с призывами к изменению границ Украины

Мужчина был задержан сотрудниками СБУ в конце сентября прошлого года, передает пресс-служба спецслужбы.

СБУ установила, что мужчина размещал в интернете сообщения, направленные на уничтожение украинской государственности, создание псевдогосударственные образования "Новороссия", отсоединение западных регионов Украины, усиление гражданского противостояния между жителями Донбасса и жителями других регионов, провоцирование массовых беспорядков, эскалации вооруженного конфликта.

К тому же злоумышленник незаконно приобрел и хранил дома автомат Калашникова АК-74 с патронами.

Приговором суда мужчину признан виновным по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) Уголовного кодекса Украины.

Он приговорен к лишению свободы сроком на 3 года и 6 месяцев.