За сутки боевики 33 раза обстреляли позиции сил АТО, двое военнослужащих ранены

За минувшие сутки боевики обстреляли позиции сил АТО 33 раза, в результате чего получили ранение двое украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"За прошедшие сутки, боевики 33 раза нарушили перемирие. Военнослужащие Вооруженных сил Украины 23 раза открывали адекватный ответный огонь. В результате вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения… Особенно активно противник нарушает договоренности о прекращении огня вечером и ночью", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук во вторник утром.

На луганском направлении боевики резко увеличили количество обстрелов. В частности, применяя минометы калибра 120-мм, гранатометы и стрелковое оружие они 4 раза обстреляли защитников Новотошковского. Из такого же вооружение боевики открывали огонь по укреплениям сил АТО в районе Майского. Применяя пехотное вооружение было нарушено перемирие возле Троицкого, Крымского, Зайцево и Луганского.

На донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия несколько раз были обстреляны украинские позиции в пригороде Авдеевки. Под огонь противника из 82-мм миномета и стрелкового оружия попали защитники Марьинки.

На приморском направлении боевики выпустили 5 мин калибра 120-мм по защитникам Павлополя. В этом же районе под гранатометный огонь попали опорные пункты неподалеку Широкино.