За время конфликта на Донбассе без вести пропали до 1,3 тысячи человек - ООН

Согласно базе данных Национальной полиции, за время конфликта на Донбассе без вести пропали 1,3 тыс. человек. Об этом сообщает Управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в докладе относительно соблюдения прав человека в Украине. Отмечают, что открытая база данных Национальной полиции Украины насчитывает 1336 пропавших без вести лиц (214 женщин и 1122 мужчин). Сообщают, что местонахождение многих из этих людей уже давно известно. По состоянию на февраль 2017 года Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о 486 людях (как гражданских, так и военных; 40 женщин и 446 мужчин), пропавших без вести в зоне конфликта. По состоянию на февраль 2017 года вооруженными группами "Донецкой народной республики" зафиксировано 465 лиц, пропавших без вести, 23 из которых также есть в списке СБУ. Вооруженные группы "Луганской народной республики" сообщали о 573 пропавших без вести лиц по состоянию на июнь 2016 года. В зоне АТО было найдено несколько трупов людей. По некоторым из них был проведен анализ ДНК. Отмечается, что найдено несколько трупов людей, которых задерживали на блокпостах в зоне конфликта на Донбассе. "Местонахождение сотен других лиц, пропавших без вести в зоне конфликта в основном в 2014 году, а также в 2015 и 2016 годах, еще требует установления. УВКПЧ имеет основания полагать, что большинство из пропавших без вести мертвы, их тела необходимо разыскивать и идентифицировать", - отмечают в сообщении.

