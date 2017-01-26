Задержанный в Крыму адвокат Курбединов арестован на 10 суток

Задержанный в Крыму адвокат Эмиль Курбединов признан виновным в распространении экстремистских материалов и арестован на 10 суток. Об этом в Facebook сообщил российский журналист Антон Наумлюк. "Эмиль Курбединов признан виновным в административном правонарушении по статье 20.3 КоАП. Наказание: арест на 10 суток", - сообщил Наумлюк.

Данную информацию также подтвердил адвокат Эдем Семедляев. "Судья железнодорожного районного суда Симферополя вынесла решение - административный арест на 10 суток", - отметил он.

