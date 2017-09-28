Закон об образовании: В чем суть реформы и какие проблемы нужно решить

28 сентября в Украине вступил в силу нашумевший закон "Об образовании". В чем суть реформы и какие проблемы предстоит решить, разобралась "Сегодня".

ГОД ПРАВОК. Проголосовать за реформу среднего образования планировали еще в 2016-м, но не сложилось. Сначала профильный парламентский комитет затянул написание и подготовку к первому чтению законопроекта и утвердил финальную редакцию закона только весной прошлого года. Как результат - в первом чтении за законопроект "Об образовании" Верховная Рада проголосовала в октябре прошлого года. С того момента проект оброс тысячей правок, которые нардепы одолели в начале этого сентября, приняв закон во втором чтении. В итоге сроки старта реформы сдвинулись на 2018-й. Спустя три недели реформу подписал президент Украины.

СКАНДАЛ. Вскоре после принятия реформы разгорелся дипломатический скандал - закон не понравился нашим соседям в Румынии, Молдове и Венгрии. Камнем преткновения стала статья 7 закона об обучении на языке нацменьшинств. В правительстве этих государств выразили опасения, что принятые изменения не дадут нацменьшинствам Украины учиться на родном языке, а значит - нарушат их права (реформа предусматривает постепенное увеличение количества предметов на украинском языке представителей нацменшинств. - Авт.). В МОН парируют, заявив, что закон не нарушает Европейскую хартию региональных языков, которая гласит, что государство должно обеспечить нацменьшинствам доступ к изучению родных языков без ущерба для изучения государственного. А сам президент Украины Петр Порошенко поручил МИД и МОН провести консультации относительно закона с Советом Европы. Так, для обсуждения закона министр образования Лилия Гриневич уже встретилась с министром образования Румынии, а в октябре встретится с министром человеческих ресурсов Венгрии.

Однако, подписание закона все же вызвало волну негодования у венгерских властей. На днях министр иностранных дел Венгрии Петер Сиятро заявил, что, подписав закон, Украина "может забыть об интеграции в Европу".

"Венгрия будет блокировать любые инициативы, выгодные Украине, в международных организациях, особенно в ЕС", - сообщил он.

ПРАВКИ ВОЗМОЖНЫ. Однако политологи и эксперты пока спокойно относятся к громогласным заявлениям соседей.

"Это могло бы навредить, если бы мы подавали заявку на вступление в Евросоюз. Так что какие именно решения будет блокировать Венгрия - пока вопрос открытый, - уверен политолог Владимир Фесенко. - Проблему необходимо решать другим путем - дипломатическими встречами и двусторонними соглашениями".

А член начсовета в МОН Владимир Бахрушин напоминает, что в случае необходимости закон всегда можно исправить: "После широких дискуссий и консультаций можно внести изменения, но, на мой взгляд, нацменьшинствам не о чем беспокоиться - их интересы никак не нарушены, реформа составлена в соответствии со всеми нормами".

НОВОЕ В ШКОЛАХ. Напомним, основными новшествами, которым даст зеленый свет реформа, стали: 12 лет обучения; 3 этапа учебы: 4 года начальной школы, 5 лет - базовой средней, 3 года - профильной; ВНО для 4 (в качестве мониторинга) и 9 класса; язык обучения - украинский; сокращение количества сельских школ за счет создания опорных; создание классов для учеников с особыми потребностями; выборы нового директора школы каждые шесть лет; повышение минимальных зарплат учителей до трех минзарплат (до 9,6 тыс. грн), а за добровольную сертификацию - 20% надбавка к окладу; создание единого бесплатного реестра е-учебников; обязательный финансовый отчет школ на своих сайтах; возможность для школ самостоятельно выбирать методику и программы обучения.

Член Научно-методического совета МОН Владимир Бахрушин отмечает, что некоторые положения вступят через несколько лет: "Для некоторых аспектов реформы предусмотрен переходный период. Например, профильные школы введут только в 2028 году". По материалам "Сегодня".