Поданный в Верховную Раду Украины законопроект об урегулировании ситуации на Донбассе предусматривает ввод миротворцев. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту №7164 "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", опубликованной на сайте парламента. В частности, в пункте пояснительной записки "Обоснование необходимости принятия акта" среди прочего указывается, что принятие законопроекта создаст необходимые условия для развертывания в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины миротворческой операции ООН.

