Законопроект по восстановлению суверенитета Украины на Донбассе ключевым провозглашает мирный, политико-дипломатический путь - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что принятый Верховной Радой законопроект о восстановлении государственного суверенитета в Донецкой и Луганской областях провозглашает ключевым мирный, политико-дипломатический путь, а также усиливает позицию Украины в вопросе возможной миротворческой миссии ООН на Донбассе.

"Закон хоть и регламентирует детально военный аспект нашей борьбы, ключевым провозглашает мирный, политико-дипломатический путь. (…) Закон усилит нашу позицию в борьбе за освобождение заложников и в вопросе возможного размещения миротворцев ООН на Донбассе", - говорится в обращении главы государства к соотечественникам, размещенном на сайте президента.