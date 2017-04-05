Замглавы АП Елисеев примет участие во встрече помощников глав государств "нормандской четверки"

Заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев 6 апреля в Минске примет участие во встрече советников лидеров стран "нормандского формата".

"По результатам телефонного разговора президента Украины с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом завтра состоится заседание в "нормандском формате" на уровне дипломатических советников в Минске", - сказал К.Елисеев агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

По его словам, уже сегодня в Минске активно работают эксперты "нормандского формата".

"Наша цель – попытаться дать новый толчок реализации Минских договоренностей и обсудить определенные компромиссы с целью подготовки дорожной карты имплементации Минских договоренностей", - сказал К.Елисеев.