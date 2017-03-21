Запуски украинских ракет прошли успешно - Турчинов

Плановые испытательные запуски украинских ракет, произведенных госконцерном "Укроборонпром" и Государственным космическим агентством Украины, успешно прошли во вторник, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

"Сегодня состоялись плановые испытательные запуски украинских ракет, произведенных в кооперации предприятий ГК "Укроборонпром" и Государственного космического агентства Украины. Все запуски прошли успешно. Ракеты точно поразили определенные цели", - цитирует А.Турчинова пресс-служба СНБО.

По его словам, во время испытаний была проверена система управления ракетами и точность поражения целей на максимальной дальности.

А.Турчинов также подчеркнул, что благодаря реализации ракетной программы, утвержденной СНБО, "уже с четвертого квартала 2016 года Вооруженные силы Украины начали получать мощное ракетное оружие, способное надежно выполнять сложные боевые задачи".