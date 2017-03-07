Защита Насирова уже во вторник подаст апелляцию

Защита арестованного судом главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова уже во вторник подаст апелляцию на резолютивную часть решения Соломенского районного суда Киева, которая затем будет дополнена после получения полного текста решения.

"Уже сегодня будет подана апелляция, пока такой же короткий текст, как и короткий тест решения, который у нас есть. А дальше будем дополнять", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Александр Лысак.

Он отметил, что вопрос о внесении залога будет решаться позднее. "Пока мы должны пройти апелляцию. Будем смотреть, как апелляция будет проходить. Поэтому нет смысла вносить залог, когда еще апелляция не прошла", - пояснил защитник Р.Насирова.

А.Лысак указал, что после завершения судебного заседания главу ГФС забрали в Лукьяновское СИЗО и в ближайшее время адвокат поедет выяснять, там ли находится Р.Насиров или нет. "И если да, то почему его отвезли в СИЗО, если он находится на стационаре? Его должны были отвезти в больницу, и после выписки уже делать, что они хотят", - подчеркнул адвокат.