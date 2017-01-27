Защита Януковича отказалась принимать уточненное подозрение в госизмене

Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича отказалась принять уточненное подозрение в государственной измене. Об этом на брифинге сообщил прокурор Генеральной прокуратуры Максим Крым, передает "112 Украина". "В помещении ГПУ (адвокат, - ред.) письменно подтвердил факт нежелания получать указанное сообщение", - сообщил Крым. По его словам, уточненное подозрение также было направлено по почте. "Поэтому ГПУ приняты меры по вручения данного сообщения", - добавил Крым. Напомним, ранее сообщалось, что Янукович получит уточненное подозрение в госизмене, в котором добавили эпизод по его обращению к властям РФ с призывом ввести войска на территорию Украины.

