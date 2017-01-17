Защита Януковича предлагает допросить Матиоса по делу о госизмене

Главный военный прокурор Анатолий Матиос как один из бывших руководящих работников администрации президента Украины должен быть допрошен по делу о государственной измене, которая инкриминируется экс-президенту (2010-2014) Виктору Януковичу. Соответствующее ходатайство защита В.Януковича подала в Главную военную прокуратуру Украины, сообщает пресс-служба адвокатского объединения "Aver Lex".

Адвокаты указывают, что Главная военная прокуратура во главе с А.Матиосом обвиняет В.Януковича в бездеятельности, которая заключалась в нереагировании в течение 2013 года и по 1 марта 2014 года на вызовы со стороны Российской Федерации. В то же время сам А.Матиос в этот период занимал одну из руководящих должностей в администрации главы государства.

"Поэтому ему должно быть известно, была ли в администрации президента информация о ведении РФ информационно-пропагандистской подрывной деятельности, как утверждается в тексте уведомления о подозрении, докладывались ли эти факты президенту Украины Виктору Януковичу, какие меры были предприняты в связи с этим. Поэтому мы настаиваем на допросе Анатолия Матиоса как свидетеля в деле о государственной измене", - сказал адвокат В.Януковича Виталий Сердюк.