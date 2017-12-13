Защита Януковича в суде по делу о госизмене представила видео о событиях на Майдане

Оболонский районный суд города Киева изучил еще ряд доказательств стороны защиты в деле о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, в частности, касающиеся убийств активистов Революции достоинства зимой 2014 года.

На заседании в среду были просмотрены видео, которые, по мнению адвокатов В.Януковича, свидетельствуют о том, что протестующие использовали оружие против правоохранителей. Также были продемонстрированы видео, на которых некие лица рассказывают о том, как они применяли оружие против сотрудников Внутренних войск и спецподразделения МВД.

Кроме того, адвокат Виталий Сердюк предоставил суду видео, на котором, по его мнению, содержатся факты, подтверждающие "причастность оппозиции к подготовке разгона студентов".

В свою очередь прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко призвал суд в совещательной комнате при вынесении решения по этому делу признать данные доказательства недопустимыми в этом производстве. По его мнению, они не содержат фактов, которые бы каким-то образом объясняли, почему экс-президент В.Янукович обратился к руководству Российской Федерации и президенту РФ Владимиру Путину с призывом использовать Вооруженные силы РФ на территории Украины.

В настоящее время в заседании объявлен получасовой обеденный перерыв.