Завершена верификация списков "ДНР", приступили к спискам "ЛНР"

Верификация списков "ДНР" по удерживаемым на территории Украины лицам завершена, сообщил представитель офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга.

"Уже завершен процесс верификации по спискам так называемой "ДНР". Сейчас происходит процесс верификации по спискам так называемой "ЛНР", - сообщил М.Чаплыга в эфире телеканала "112 Украина" в среду.

При этом он отметил, что не может озвучивать установленное в ходе верификации количество лиц, согласных вернуться на неподконтрольные Украине территории, и тех, которые отказываются.

"Все это передается в Минск. И дальше в рамках Минского процесса будут приниматься политические решения. Сейчас доверие к данным верификации, которые мы выдаем, то есть согласие – не согласие, существует", - добавил представитель офиса омбудсмена.

Как сообщалось, 12 апреля в рамках заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) была достигнута договоренность о верификации списков заложников.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко перед этим сообщила, что количество заложников, удерживаемых незаконными вооруженными формированиями на востоке Украины, возросло до 126-ти за счет гражданских лиц, а ОРДЛО требует передать для освобождения более 600 лиц. Позже представители отдельных районов Донецкой области заявили, что разыскивают 476 человек и предлагаю к обмену 42 человека.

3 мая И.Геращенко заявила, что надеется на завершение процедуры верификации списков подлежащих обмену пленных до очередного заседания ТКГ в Минске 15 мая.

"28 апреля началась процедура верификации. Она ведется под координацией ОБСЕ, при участии СБУ, офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека и нескольких родственниц удерживаемых за осуществление преступлений лиц, чьи фамилии были согласованы в Минске… Никаких "представителей и участников минской гуманитарной группы", конечно, среди проводящих верификацию лиц нет", – написала И.Геращенко на своей странице в соцсети Facebook в среду.

"Работает определенная в Минске группа без выходных и без праздников, и здесь особая благодарность ОБСЕ, СБУ, офису Лутковской (омбудсмен Валерия Лутковская - ИФ). Очень надеюсь, что на следующей встрече в Минске, которая состоится 15 мая, мы сможем подвести итоги этой важной и тяжелой работы, о которой трудно договаривались в рамках гуманитарной группы несколько месяцев", - добавила она.