Здоровье двух голодающих нардепов ухудшилось и может привести к их госпитализации

Здоровье народных депутатов Олега Березюка и Оксаны Сыроид, которые несколько дней голодают у стен Администрации президента Украины, ухудшилось и может привести к их госпитализации, сообщают во фракции "Самопомич" со ссылкой на врачей.

"У Олега Березюка (лидер фракции "Самопомич" ) состояние близкое к критическому – уровень сахара в крови 2,2 ммоль/л. У Оксаны Сыроид (вице спикер Верховной Рады ) уровень сахара 2,9 ммоль/л при нижней границе нормы 3,5 ммоль/л, то есть, ситуация ухудшается. Если уровень сахара будет продолжать снижаться, будут серьезные последствия", - цитируют слова врачей агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе фракции "Самопомич" в пятницу.

По словам врачей, если уровень сахара в крови голодающих будет и далее снижаться, то это может привести к госпитализации.

Как сообщалось, в начале недели народные депутаты из фракции "Самопомич" О.Березюк, Тараса Пастух и О.Сыроид объявили голодовку в знак протеста против бездеятельности властей по вывозу мусора из Львова.

В пятницу, 23 июня, вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко сообщил, что с 23 июня с мусорных площадок Львова начнется вывоз накопившихся 6,5 тыс. тонн отходов на полигоны области.

По словам директора департамент поведения с отходами Львовского городского совета Ивана Рудницкого, все фирмы-перевозчики уже получили лимиты на вывоз отходов из Львова на полигоны области.

В свою очередь мэр Львова Андрей Садовый заявил, что городские власти приняли предложение главы Львовской областной государственной администрации Олега Синютки передать функции вывоза отходов из города подразделениям Львовской ОГА.

А.Садовый на брифинге в пятницу сообщил, что принято решение передать во временное управление облгосадминистрации коммунальное предприятие "Львовспецкоммунтранс". Вместе с тем он назвал это предложение "ультиматумом президентского наместника".