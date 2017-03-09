Зеркаль о выступлении России в Гааге: Сегодня ожидаем много агрессивной грязи

В последний день слушаний в Международном суде ООН, 9 марта, украинская сторона ожидает от России усиления попыток манипуляции и фейков в изложении своей позиции.

Такое мнение в эфире Громадського высказала заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, возглавляющая украинскую делегацию в Международном суде ООН в Гааге.

"Ждем много грязи - очень агрессивной и неприятной. Я думаю, уровень грязи будет намного выше, чем вчера (во время первого выступления России в суде - ред.)", - сказала она.

Однако, по словам Зеркаль, судьи Международного суда ООН являются опытными специалистами, которые хорошо понимают разницу между доказательствами и неподтвержденными фактами.

"Доказательства - это экспертизы, это анализ, это аналитическая мысль какого-либо института или профессионального центра или международной организации. Это могут быть показания, которые предоставляются должностными лицами или лицами, уполномоченными предоставлять эти показания", - сказала Зеркаль.

Напомним, что 6 марта Международный суд ООН провел первое заседание по иску Украины к России.

Украина в Гааге обвиняет Россию в нарушении двух международных конвенций - Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.