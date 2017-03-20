Журналиста Сущенко в Лефортово посетила жена

Украинского журналиста Романа Сущенко, удерживаемого в РФ и обвиняемого там в шпионаже, посетила супруга Анжела Сущенко, сообщил адвокат Марк Фейгин.

"Супруга Романа Сущенко побывала сегодня на свидании с мужем в Лефортово", - написал адвокат на своей странице в "Фейсбуке" в понедельник.

Он также выложил фотокопию разрешения Следственного управления ФСБ РФ на свидание Р.Сущенко с женой, датированного 17 февраля.

О задержании украинского журналиста "при проведении шпионской акции" в Москве ФСБ сообщила 3 октября 2016 года. Р.Сущенко предъявлено обвинение в шпионаже (ст.276 УК РФ), свою вину он отрицает.

Лефортовский суд Москвы 25 января оставил украинского журналиста под стражей еще на три месяца - до 30 апреля.