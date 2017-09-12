ЗНО-2018: з переліку предметів виключили російську мову

У 2018 році з переліку навчальних предметів, за якими складають зовнішнє незалежне оцінювання, прибрали російську мову. Про це йдеться в тексті наказу Міносвіти No 1103 від 31 липня 2017 року.

До переліку входять 11 предметів: українська мова та література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова.

"Кожен зареєстрований учасник зовнішнього незалежного оцінювання має право скласти тести не більше, ніж з чотирьох навчальних предметів з переліку", - йдеться в документі.

ЗНО буде проходити з 22 травня до 14 липня 2018 року.

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1 серпня 2017 року повідомлялося, що майже 60 тисяч 928 абітурієнтів отримали рекомендацію до зарахування на бюджетні місця в вищі навчальні заклади.