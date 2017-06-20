Зубко завтра отправится во Львов для решения вопроса с вывозом мусора - Гройсман

Рабочая группа во главе с вице-премьер-министром - министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадием Зубко отправится во Львов для решения вопроса с вывозом отходов 21 июня. Об этом сегодня на брифинге сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман

"Завтра я направляю туда вице-премьер-министра по вопросам регионального развития и ЖКХ Геннадия Зубко, который возглавит комиссию Минэкологии и ГСЧС. Завтра во Львов выезжает группа во главе с вице-премьер-министром Зубко, ГСЧС, Минэкологии. Будем помогать совместно с областной государственной администрацией, главой обладминистрации, будем помогать вычищать Львов от мусора", - сказал Гройсман.

Напомним, сегодня премьер-министр Украины Владимир Гройсман обсудил с главой областной государственной администрации Олегом Синюткой проблему вывоза мусора из Львова.