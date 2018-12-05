730 россиян не смогли попасть в Украину

В Госпогранслужбе рассказали о ситуации на границе

С момента введения в отдельных областях Украины военного положения отказано во въезде в Украину 730 гражданам России.

Об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы.

Во въезде на территорию Украины после введения в отдельных областях Украины военного положения отказали 730 гражданам Российской Федерации.

Об этом в среду, 5 декабря, сообщает Укринформ со ссылкой на помощника председателя Государственной пограничной службы Олега Слободяна, пишет golos.ua

По его словам, за сутки не пропустили в Украину 56 россиян.

Слободян отметил, что каких-либо инцидентов на пунктах пропуска по этому поводу не возникало.

Как сообщалось, число граждан России, желающих въехать на территорию Украины, уменьшилось в два раза