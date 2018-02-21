Адвокат прогнозирует, что предварительное слушание в деле Сущенко пройдет в начале марта

Адвокат Марк Фейгин сообщил, что он и его клиент – украинский журналист Роман Сущенко – в среду ознакомятся с вещественными доказательствами по уголовному делу, он рассчитывает, что в начале марта могут состояться предварительные слушания по делу, процесс пройдет в закрытом режиме.

"Сегодня я и мой подзащитный Роман Сущенко будем знакомиться с вещественными доказательствами по уголовному делу в СУ ФСБ. Это означает, что в ближайшие дни следствием будет составлено обвинительное заключение. Дальше оно поступит в прокуратуру и после утверждения - в суд", - написал адвокат на странице в Фейсбуке.

Он выразил мнение, что в начале марта могут состояться предварительные слушания по делу в Московском городском суде. "Весь процесс пройдёт в закрытом режиме", - указал М.Фейгин.

О задержании украинского журналиста Р.Сущенко при якобы "проведении шпионской акции" в Москве ФСБ сообщила 3 октября 2016 года. Р.Сущенко предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), свою вину он отрицает. Лефортовский суд Москвы продлил арест Р.Сущенко до 30 марта 2018 года.