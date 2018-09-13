Адвокат Януковича заявил, что экс-президент не сбегал из страны

Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Александр Байдык заявил, что Янукович не сбегал из страны. Об этом Байдык сообщил в ходе дебатной речи.

Он также отметил, что в суде были допрошены не все свидетели стороны защиты.

"Виктор Янукович не сбежал из страны, а находился в командировке. Кроме этого на него в феврале 2014 года было совершено несколько покушений", - сказал он.

Адвокат добавил, что Янукович в любой момент готов свидетельствовать в суде.

Отметим, сегодня в дело вошел новый адвокат - Александр Горошинский, который также представляет интересы экс-"беркутовцев" в Святошинском суде.

Напомним, ранее сообщалось, что Оболонский районный суд Киева сегодня, 13 сентября, продолжил заседание по делу в отношении госизмены экс-президента Украины Виктора Януковича.

Отметим, также сообщалось, что сторона обвинения по делу о госизмене Януковича просит признать экс-президента виновным и приговорить его к 15 годам лишения свободы.

Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.