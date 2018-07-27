Адвокатам беглого нардепа Онищенко сообщили о завершении расследования "газового дела

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) 26 июля завершили досудебное расследование в отношении народного депутата Александра Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по разворовыванию государственных средств во время добычи и продажи природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргазвидобування" (т.н. "газовое дело").

О завершении расследования извещены адвокаты А.Онищенко, сообщается на сайте НАБУ.

"Поскольку подозреваемый находится за пределами Украины, о завершении расследования, в соответствии с положениями главы 24-1 Уголовного процессуального кодекса Украины, поставлены в известность его адвокаты. По тем же причинам и таким же образом о процессуальном действии поставлен в известность и другой соучастник коррупционной схемы - финансовый директор обществ, подконтрольных преступной организации", - говорится в сообщении.

В настоящее время, подозреваемым и их защитникам предоставлен доступ к материалам следствия для ознакомления. После чего будет составлен обвинительный акт для дальнейшего направления в суд.

В НАБУ напоминают, что, по версии следствия, А.Онищенко является основателем и руководителем преступной организации, участники которой с января 2013 года по июнь 2016 года противоправно завладели свыше 1,6 млрд грн от реализации природного газа. В результате таких действий ПАО "Укргазвыдобування" нанесены убытки на сумму более 740 млн грн.

В целом следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 лиц. Среди них - двое близких людей, которые исполняли роль соорганизаторов, остальные - сотрудники ПАО "Укргазвыдобування", юрист, финансисты, руководители компаний и т.п. 8 подозреваемых признали свою вину и заключили соглашения о признании виноватости. Расследование роли еще 12 лиц также завершено: обвинительные акты относительно них направлены в суд. 7 подозреваемых, в том числе и А.Онищенко, находятся в розыске.

Как сообщалось, досудебное расследование хищения средств во время добычи и продажи природного газа по договорам совместной деятельности "Укргазвыдобування", в результате которой государству нанесены убытки на сумму около 3 млрд грн, детективы НАБУ начали в декабре 2015 года.

Следствием установлена вероятная причастность к совершению преступлений 27 лиц.

Дело относительно восьми участников "газовой схемы" было направлено в Соломенский райсуд Киева 30 мая. Один из фигурантов дела о хищении газа "Укргазвыдобування" Валерий Постный был арестован, однако впоследствии суд отменил ему эту меру пресечения.

Сам А.Онищенко подозревается правоохранительными органами Украины в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування". В СБУ заявили также о начале досудебного следствия в отношении А.Онищенко по признакам государственной измены. Верховная Рада предоставила согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест 5 июля 2016 года. Однако накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, А.Онищенко покинул территорию государства. Он был объявлен в национальный розыск 8 августа 2016 года