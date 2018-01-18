Адвокаты Януковича хотят допросить по делу о госизмене Азарова, А.Клюева, В.Захарченко, Якименко и повторно допросить экс-постпреда в ООН Сергеева

Адвокаты Виктора Януковича хотят допросить в Оболонском районном суде Киева по делу о государственной измене экс-президента Украины в качестве свидетелей экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, экс-главу Администрации президента и экс-секретаря СНБО Андрея Клюева, бывшего главу МВД Украины Виталия Захарченко и других лиц, которые занимали государственные должности до зимы 2014 года.

В списке 35 поданных в суд свидетелей стороны защиты значатся также экс-глава СБУ Александр Якименко, бывший командующий внутренних войск МВД Украины Станислав Шуляк, экс-министр обороны Павел Лебедев, бывший командующий Военно-морских сил Украины и экс-начальник Генерального штаба ВСУ Юрий Ильин, экс-начальник Управления СБУ в Киеве и Киевской области Александр Щеголев.

Помимо этого, адвокаты В.Януковича хотят допросить бывшего начальника Службы безопасности президента Украины УГО Константина Кобзаря, экс-сотрудника охраны президента Сергея Бернацкого, работников госпредприятия "Украэрорух".

Также в списке свидетелей защиты несколько лиц, которые обозначены как "жители Крыма" и бывшие работники Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Крыму.

Еще защитники экс-президента хотят повторно допросить бывшего постоянного представителя Украины в ООН Юрия Сергеева

Адвокат Виталий Сердюк настаивает, что у суда нет оснований для отказа в обеспечении допроса данных свидетелей.

При этом данный список свидетелей еще не является окончательным.