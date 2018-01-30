Альтернатив минским договоренностям для решения ситуации на Донбассе нет - глава ОБСЕ

Альтернатив минским договоренностям для решения ситуации на Донбассе нет. Об этом заявил глава ОБСЕ Анджелино Альфано в ходе встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Киеве. "Кризис в Украине является одним из главных приоритетов нашего председательства в ОБСЕ в 2018 году. Мы полны решимости играть активную роль в стабильном и долговременном решении кризиса. Альтернативы минским договоренностям нет", - заявил он.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии, глава ОБСЕ Анджелино Альфано будет находиться в Украине с рабочим визитом 30-31 января. В рамках визита запланирован ряд встреч, на которых планируется обсудить усилия по прекращению конфликта на востоке Украины в рамках новой роли Рима в качестве председателя ОБСЕ. "Мы считаем, что важно активизировать переговоры, чтобы положить конец конфликту", - сказал Альфано на встрече ОБСЕ, объявив о своей поездке в Украину и Россию 30 января-1 февраля.

