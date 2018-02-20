Амнистия для боевиков невозможна в условиях активной фазы конфликта на Донбассе - Геращенко

Амнистия для боевиков так называемых "Донецкой/Луганской народных республик" невозможна в условиях активной фазы вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом заявила первый вице-спикер украинского парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы в Минске Ирина Геращенко в интервью изданию "Цензон.НЕТ".

"Амнистия проводится именем Украины, украинскими судами и на освобожденной территории! Ее не будут проводить захарченки и остальные террористы, ее будет проводить Украина. И поэтому в условиях, когда вооруженный конфликт находится в активной фазе, амнистия невозможна. И потому закон об амнистии не вступил в силу", - заявил она.

Геращенко отметила, что амнистия будет лишь когда российские войска покинут оккупированную территорию Донбасса.

Напомним, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявлял, что вопрос амнистии можно будет рассматривать только после вывода из ОРДЛО армии России.