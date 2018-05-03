Антикоррупционный суд должен начать работу в начале 2019 года - Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Антикоррупционный суд сможет рассматривать первые дела в начале 2019 года. Об этом он сообщил в интервью Reuters в Лондоне. Луценко ожидает, что окончательный закон о создании Антикоррупционного суда примут до конца сессии парламента. "(Затем) через шесть или восемь месяцев можно будет услышать первые дела", - сказал Луценко. Напомним, глава Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что парламент рассмотрит законопроект об Антикоррупционном суде в первую пленарную неделю мая. Как известно, 1 марта Верховная рада Украины в первом чтении одобрила законопроект № 7440 "О Высшем антикоррупционном суде". Ранее президент Петр Порошенко заявил, что в 2018 году в Украине начнется создание антикоррупционного суда. При этом Европейский парламент обеспокоен несовершенством законопроекта.

