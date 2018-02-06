Антикоррупционный суд может начать работу в Украине в 2019 году – И.Геращенко

Закон об Антикоррупционном суде может быть принят Верховной Радой в целом 2018 году и сможет начать работу в 2019 году, выразила надежду первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

В интервью парламентской газете "Голос Украины", опубликованном во вторник, отвечая на вопрос, когда может быть принят в целом закон об Антикоррупционном суде, и когда в Украине заработает Высший антикоррупционный суд, И.Геращенко сказала: "У меня нет сомнений, что все депутаты осознают ответственность за голосование за этот законопроект, и он будет принят. Президент (президент Украины Петр Порошенко ) подал свою версию, ее можно доработать ко второму чтению на уровне поправок".

По словам первого вице-спикера, в ходе первой пленарной неделе украинского парламента депутаты могут рассмотреть законопроект об Антикоррупционном суде в первом чтении, а затем доработать его ко второму чтению, "внести поправки и принять отредактированный, улучшенный, усиленный законопроект".

"У нас есть все шансы в 2018 и принять закон об Антикоррупционном суде, и подготовить все предпосылки для его создания, ведь суд не заработает на второй день после подписания закона. А в 2019-м Антикоррупционный суд может заработать", - сказала она.

Как сообщалось, в январе 2018 года представитель президента Украины в парламенте Ирина Луценко (фракция "Блок Петра Порошенко") заявила, что законопроект об Антикоррупционном суде претерпит изменения после первого чтения в Верховной Раде, в нем будут учтены рекомендации Венецианской комиссии и Международного валютного фонда (МВФ) и, по оптимистичным прогнозам, суд сможет начать работу через полгода.