Апелляционный суд Киева отказался отстранять Труханова с должности мэра Одессы

Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда Киева не удовлетворила апелляционную жалобу прокурора в уголовном производстве в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова на решение следственного судьи Соломенского райсуда столицы, который отказал в удовлетворении ходатайства об отстранении градоначальника должности на время досудебного расследования.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 27 февраля 2018 оставлено без изменений, апелляционная жалоба прокурора - без удовлетворения", - сообщает во вторник днем пресс-служба Апелляционного суда Киева в официальной странице суда в соцсети Фейсбук.

Как сообщалось, 14 февраля детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры САП задержали Г.Труханова и его зама Павла Вугельмана в Международном аэропорту "Борисполь" (Киев). Руководитель САП Назар Холодницкий рассказал, что Фонд госимущества Украины в 2015-2016 гг. продал целостный имущественный комплекс заводу "Краян" на открытых торгах за 11,5 млн грн. Через некоторое время Одесский горсовет купил этот комплекс уже за 185 млн грн, при этом не весь комплекс, а только помещения, которые представляют собой его половину.

По словам руководителя САП, уголовное производство было открыто 2 ноября 2016 года по факту завладения средствами местного бюджета путем злоупотребления служебным положением по приобретению и передаче в коммунальную собственность помещений бывшего завода "Краян". По результатам расследования были уведомлены о подозрении несколько должностных лиц Одесского горсовета, руководители и учредители некоторых предприятий по ч. 5 ст. 191 УК (завладение средствами путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем).

27 февраля Соломенский райсуд Киева отказал САП в удовлетворении ходатайства об отстранении от должности мэра Одессы Г.Труханова на время досудебного расследования. Представители гособвинения подчеркивали обоснованность обвинения и необходимость отстранения Г.Труханова от должности сроком на 2 месяца, так как продолжение пребывания на посту мэра Одессы может повлечь определенные риски и помешать объективному расследованию дела.

Г.Труханов и его защита настаивали на том, что ходатайство не подлежит удовлетворению, обосновывая свою позицию тем, что отстранение от должности может негативно отразиться на жизнедеятельности Одессы.

После заседания суда Г.Труханов отметил, что данное решение является объективным, поскольку он должен и дальше выполнять свои обязанности как выборное должностное лицо. "Прямо сейчас я планирую выехать в Одессу, чтобы подключиться в полной мере к борьбе с непогодой, у нас уже подготовлена вся необходимая техника и приняты другие меры", - отметил мэр Одессы.