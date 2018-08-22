Аваков заявляет, что Бочковский не будет главой ГСЧС

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уверен, что экс-глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Сергей Бочковский не будет возглавлять это ведомство, несмотря на свои "манипуляции в судах".

"Бочковский - недостойный офицер, он не достоин возглавлять службу (ГСЧС - ред.). Он не будет ее возглавлять на основании законных решений.

Соответствующее решение принял Кабинет министров... Те манипуляции, которые он делает в судах, - мы знаем, как с ними бороться. Он не будет в ГСЧС", - сказал глава МВД журналистам в среду в Киеве, отвечая на вопрос относительно восстановления в должности главы ГСЧС С.Бочковского.

Как сообщалось, 25 марта 2015 года на заседании Кабинета министров правоохранители задержали С.Бочковского и его первого заместителя Василия Стоецкого по подозрению в злоупотреблениях и причастности к коррупционным схемам в ГСЧС. После этого правительство уволило этих чиновников. Им было объявлено о подозрении.

28 марта Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения С.Бочковскому в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 1,184 млн грн. С.Бочковский вышел под залог из Лукьяновского СИЗО 2 апреля. По оценке следствия, действия экс- чиновников нанесли убытки государству на сумму более 6,6 млн грн.

3 ноября 2015 года Главное следственное управление МВД завершило досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению С.Бочковского и В.Стоецкого в злоупотреблении своим служебным положением, вымогательстве у подчиненных руководителей структурных подразделений неправомерной выгоды в виде денежных средств и земельного участка, внесении ложных сведений в официальные документы. Обвинительный акт по этому эпизоду был направлен в суд.

26 апреля 2018 года Окружной административный суд Киева признал противоправным распоряжение Кабинета министров Украины от 25 марта 2015 года об увольнении С.Бочковского с должности главы ГСЧС и соответствующий приказ ГСЧС. ГСЧС отказалась выполнять это судебное решение, мотивируя необходимостью принятия распорядительного решения правительством и подачей апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции. Экс-главу ГСЧС Бочковского не пропустили через проходную ведомства

7 августа Киевский апелляционный административный суд подтвердил решение о восстановлении С.Бочковского в должности и взыскании в его пользу почти 550 тыс. грн зарплаты. 9 августа Министерство внутренних дел сообщило, что решение апелляционного суда будет обжаловано в кассационном порядке.

16 августа С.Бочковский намеревался выйти на работу в связи с решением Киевского апелляционного административного суда о признании правомерным восстановление его в должности, но его не пропустили через проходную ведомства.