Азаров и Арбузов объявлены в розыск по делу о завладении газа и "вышках Бойко"

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщает, что в ходе расследования уголовного производства в отношении преступной организации экс-президента Украины Виктора Януковича украинские правоохранители объявили о новом подозрении и объявили в розыск экс-премьера Николай Азаров и бывшего главу Нацбанка Сергей Арбузов.

В своей странице в соцсети Фейсбук в среду Ю.Луценко написал, что о подозрении объявлено "бывшему премьер-министр Украины Азарову Н.Я. по факту соучастия в незаконном завладении добытым ПАО "Укргазвыдобування" и ОАО "Укрнафта" сжиженным газом в особо крупных размерах, причинившее государству ущерб в размере 2,2 млрд".

Экс-главе НБУ С.Арбузову же объявлено о подозрении "по факту соучастия в завладении денежными средствами ГАО "Черноморнефтегаз" в сумме 3,2 млрд грн при покупке двух самоподъемных буровых установок В312 и В319".

Как сообщает отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, Генпрокуратура объявила 30 января о подозрении С.Арбузову, а также владельцу и председателю правления ОАО "Вернум Банк" и еще одному гражданину Украины по ч.1 ст.255 (создание преступной организации); ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением); ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 (служебная подделка); ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.

"Владелец и председатель правления ОАО "Вернум Банк" и гражданин Украины задержаны… и теперь им избирается мера пресечения в виде содержания под стражей. Бывший первый вице-премьер министр Украины С.Арбузов объявлен в розыск", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Н.Азаров занимал должность премьер-министра Украины с 11 марта 2010 года по 28 января 2014 года. После "евромайдана" в феврале 2014 года он выехал из страны. В последствии, экс-премьер не единожды выступал на российском телевидении, где и сообщил, что ныне проживает на территории РФ.

Ранее Генпрокуратура Украины предъявила обвинение экс-премьеру по ч. 2 ст. 364 ("злоупотребление служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия") Уголовного кодекса Украины.

По версии прокуратуры, Н.Азаров, находясь на посту премьер-министра, незаконно прекратил осенью 2012 года проверку нарушений в деятельности госпредприятия "Антонов". В результате указанных действий, по данным ГПУ, государству был причинен ущерб в особо крупных размерах на сумму свыше 37 млн гривен ($1,7 млн). Украинский суд по ходатайству прокуратуры дал санкцию на арест Азарова.

22 мая 2017 года Ю.Луценко сообщил, что Генпрокуратура Украины завершила досудебное расследование в деле незаконной приватизации "Укртелекома", и уже получено разрешение суда на заочное осуждение экс-президента Украины Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова, министра финансов Юрия Колобова и ожидается решение суда о разрешении заочного осуждения экс-первого вице-премьера Сергея Арбузова.

"Что касается Азарова - мы закончили расследование и передали в Печерский суд ходатайство о разрешении на заочную форму осуждения", - сказал генпрокурор Украины Юрий Луценко в ходе воркшопа Transparency International "Как Украине наконец добиться успеха в борьбе с топ-коррупцией и возвращения украденных активов?" в Киеве.

Позже в комментарии журналистам Ю.Луценко пояснил: "Что касается Азарова. Да, действительно, нами завершено следствие в деле о расхищении 220 млн в ходе создания специальной системы связи Украины. Лично Янукович дал поручение Азарову, тот – министру финансов, а потом они незаконно внесли изменения в бюджет, который проголосовал парламент эти средства были проплачены из государственного бюджета".

Генпрокурор заявил, что в настоящее время следствие завершено. "И у нас есть обоснованные подозрения относительно Януковича, Азарова, Колобова, Арбузова и ряда других, более мелких должностных лиц". "На этот момент мы передали в суд ходатайство о разрешении ведения досудебного процесса...и получили разрешение на "заочку" относительно Януковича, Азарова, Колобова, ждем – относительно Арбузова", - добавил Ю.Луценко.

3 июля 2017 года генпрокурор Украины сообщил, что дело о так называемых "вышках Бойко" (речь идет о закупке по завышенной цене вышек для добычи нефти и газа на Черноморском шельфе, к которой якобы причастен сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко) продвигается, идет следствие в отношении действующего народного депутата по показаниям заключившего сделку со следствием бывшего заместителя главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Александра Кацубы.

"В резонансном деле о так называемых "вышках Бойко" мы движемся. Как известно, достаточно длительное время в СИЗО, за решеткой провел сын народного депутата (экс-народного депутата Сергея Кацубы ) Александр Кацуба, и, в конце концов, он пошел на следку со следствием. В этом достаточно толстом тексте соглашения он, согласно закону, прописал известные ему факты о руководстве преступной группировки, которая разворовывала государственные средства в особо крупных размерах во время закупки нефтедобывающих вышек", - сказал он в интервью "5 каналу".

Ю.Луценко указал, что в настоящее время идет следствие в соответствии с показаниями А.Кацубы в отношении "действующего народного депутата". "Когда оно будет завершено – я приду в Верховную Раду (с представлением на этого депутата ), планирую это сделать осенью", - подчеркнул генпрокурор.