Балух объявил бессрочную голодовку в оккупированном Крыму

Украинский патриот Владимир Балух объявил бессрочную голодовку в крымском СИЗО. Об этом говорится в сообщении на сайте Крымской правозащитной группы.

Таким образом Балух протестует против приговора, который ему вынесли 16 января 2018 года по сфабрикованному против него уголовному делу. В данный момент приговор вступил в силу.

Согласно последнему решению суда, Балух должен провести в колонии-поселении 3 года и 5 месяцев.

Сегодня, 19 марта 2018 года, украинца должны перевести в одиночную камеру СИЗО, в которой он будет находиться в период голодовки.

Также сегодня, в "Раздольненском районном суде" на 15 часов по местному времени назначено заседание, на котором "судья" Татьяна Пыркало будет избирать Владимиру Балуху меру пресечения уже в рамках другого дела, возбужденного против него по ч. 2 ст. 321 УК РФ, открытого во время содержания активиста под стражей (Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Информация об этом есть на сайте "суда". Это уголовное дело против украинца завели в августе 2017 года после того, как Балух и его адвокат подали жалобу в полицию на незаконные действия начальника Раздольненского ИВС Валерия Ткаченко, который оскорблял и ударил украинца. В ответ Ткаченко подал свою жалобу на украинца. По заявлению Ткаченко Следственный комитет РФ 22 августа 2017 года возбудил уголовное дело против активиста.

4 августа 2017 года фейковый суд приговорил Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4,6 тыс грн. В октябре так называемый Верховный суд Крыма вернулдело против украинца в суд первой инстанции для повторного рассмотрения. По мнению правозащитников, оккупанты преследуют Балуха из-за его проукраинской позиции, а именно из-за флага Украины, установленного на его доме.