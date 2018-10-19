Балуха уже этапировали в колонию в Керчи

Украинский политзаключенный Владимир Балух сейчас находится в Керченской колонии в оккупированном Крыму

Об этом заявил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз в комментарии изданию "Крым.Реалии".

Отмечается, что до этого жена Владимира Наталья сообщала, что мужа должны этапировать в Керченскую колонию.

Пока официального подтверждения от российской власти и адвокатов Балуха пока нет.

Ранее стало известно, что Балух решил временно прекратить голодовку. По данным адвоката Дмитрия Динзе, у политзаключенного после более 200 дней голодания есть подозрение на язву или панкреатит.

8 декабря 2016 года ФСБ задержала Балуха после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма флаг Украины и "переименовал" улицу на улицу Героев Небесной Сотни.

Раздольненский районный суд оккупированного Крыма приговорил украинца Владимира Балуха до 3 лет и 7 месяцев колонии-поселения к штрафу в 10 тыс. руб. (около 4,6 тыс. грн).

Несмотря на голодание Балуха, администрация СИЗО не считала его таким, кто голодает, так как он согласился есть сухари и пить кисель.

Оккупационный суд вынес еще один приговор Балуху - 5 лет колонии. Президент Украины Петр Порошенко назвал это расправой.

Адвокат Балуха Дмитрий Динзе сообщил, что политзаключенному осталось отсидеть чуть больше года