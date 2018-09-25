Беларусь принимать участие в миротворческой миссии не будет. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак в эфире 112.Украина.

"Насколько мне известно, стран, которые предварительно согласились на участие в миротворческой миссии более 40. Поэтому с точки зрения Киева ни Беларусь, ни Казахстан принимать в этом участие не будут. При этом нужно учитывать, что Беларусь имеет опыт, несколько офицеров принимали участие в миротворческой миссии. Так, что тут без вопросов", - отметил Гримчак.

Заместитель министра уточнил, что со стороны России также есть требование, чтобы это были не страны НАТО.

Он подчеркнул, главное, что на сегодняшний день позицию по миротворческой миссии разделяют США, Германия и Франция. "Главные страны, которые заняты в этом процессе, они готовы поддержать те предложения, которые предложила Украина", - подчеркнул Гримчак.

24 сентября 2018 года спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что к будущей миротворческой миссии ООН в Донбассе могли бы присоединиться военнослужащие Швеции, Финляндии, Австрии, Беларуси, Сербии и Турции.