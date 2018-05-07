Bellingcat назвала имена причастных к обстрелу Мариуполя российских военных

Международная группа журналистов-расследователей назвала имена причастных к обстрелу Мариуполя в 2015 году российских военных. Соответствующая информация опубликована на сайте Bellingcat. Сообщается, что Bellingcat установила личности девяти российских офицеров, в том числе генерала, двух полковников и трех подполковников, которые принимали непосредственное участие в операции по обстрелу Мариуполя, в результате которого погибли не менее 30 мирных жителей и более 100 получили ранения. Также сообщается, что Bellingcat установила переброску из России двух батарей ракетных систем залпового огня, которые 24 января 2015 года развернули в районе села Безымянное для обстрелов города Мариуполя и его окрестностей. Позже эти установки вернулись в Россию. В Bellingcat подчеркнули, что расследование стало возможным благодаря доступу к материалам, переданных в Международный суд ООН. В частности, были установлены следующие российские офицеры, которые командовали батареями РСЗО на различных уровнях в день обстрела Мариуполя или давали целевые указания из другого района на востоке Украины: генерал-майор Степан Степанович Ярощук; Александр Иожефович Цаплюк, позывной "Горец"; Александр Анатольевич Муратов; Максим Владимирович Власов, позывной "Югра"; Сергей Сергеевич Юрченко, позывной "Воронеж"; Александр Валерьевич Грунчев, позывной "Терек". Также установлены российские офицеры, которые занимались отбором и отправкой артиллерийских командиров и артиллерийских систем на восток Украины: полковник Олег Леаргиевич Кувшинов; генерал-майор Дмитрий Николаевич Клименко; полковник Сергей Иванович Лисай. Также установлены боевики, которые непосредственно командовали артиллерийскими подразделениями, которые обстреливали Мариуполь: Александр Михайлович Евтоди, позывной "Пепел"; Граир Манукович Егиазарян, позывной "Шрам".

