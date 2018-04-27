Безнаказанность РФ углубляет гуманитарную катастрофу в Украине и Сирии - Геращенко

Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко заявила, что безнаказанность Российской Федерации углубляет гуманитарную катастрофу в Украине и Сирии. Об этом она сказала во время дебатов в ПАСЕ, сообщает пресс-служба Верховной рады Украины. Геращенко также сосредоточила внимание на сходстве действий России в Сирии, Украине и Великобритании, отметив, что кремлевское правительство не отказывается от использования оружия различного происхождения с целью дестабилизации ситуации в мире. В сообщении отмечается, что первый вице-спикер ВР "призвала ужесточить санкции против России, которая злоупотребляет правом вето, блокирует все решения Совбеза ООН". По ее словам, безнаказанность РФ углубляет гуманитарную катастрофу в Сирии и Украине. "Нужно усиливать санкции против России, иначе мы все должны разделить ответственность за неспособность защитить украинских и сирийских детей от убийств и ранений", - подчеркнула парламентарий.

