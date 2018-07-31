Безвизовым режимом с ЕС воспользовались более миллиона украинцев

Безвизовым режимом со странами Европейского союза с июня 2017 года воспользовались более миллиона украинцев. Об этом в Facebookсообщил президент Украины Петр Порошенко.

В частности, Порошенко отметил, что с начала работы безвизового режима со странами Европейского союза его преимуществами воспользовались более 1 млн украинцев. Отметим, безвизовый режим заработал в июне 2017 года.

Безвизовым режимом с Евросоюзом пользуются до 12 тыс. украинцев в сутки. В частности, что с начала действия безвиза по конец июня 2018 в целом зафиксировано более 21 млн пересечений границы в ЕС гражданами Украины, что на 12% больше, чем за предыдущий аналогичный период.

В то же время, начиная с июня 2018, наблюдается рост числа украинцев, которые предпочитают безвизовые поездки и следуют в страны ЕС исключительно с биометрическими паспортами без отметок. Только в июне зафиксирована 221 тыс. поездок по безвизу, что в 2,3 раза больше, чем за первые 30 суток безвиза, когда статистика была почти 96 тыс. человек. Сейчас количество безвизовых поездок в среднем составляет от 9 тыс. до 12 тыс. человек в сутки.